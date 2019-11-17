Минздрав дополнительно профинансирует лечение за границей для 100 украинцев

Об этом сообщила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в Верховной Раде, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, Скалецкая отметила, что в следующем году будет возможность запустить трансплантацию в Украине.

"Необходимо систематизировать трансплантацию в Украине. Систематизация заключается в подготовке законопроекта. У нас есть два блока по трансплантологии: первый – пересадка органов и тканей (специалисты, оборудование, система забора, коммуникация с населением). Это серьезный кусок работы. Мы понимаем, как его организовать, и в следующем году в рамках выделенного бюджета (112 млн грн) мы сможем запустить эту систему. Второй – пересадка костного мозга. Этот вид трансплантации имеет большие шансы быть запущенным быстрее, чем трансплантация органов. Мы ведем переговоры с международными организациями, которые могут нам помочь в получении необходимых средств и в настройке внутренних регуляций", – сказала Скалецкая.