Украина предоставила Молдове 3 тысячи разрешений на автоперевозки

Об этом сообщает Национальное агентство автомобильного транспорта Молдовы (ANTA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Украина предоставила Республике Молдова дополнительно 3 тыс. разрешений на двусторонней транспорт или транзит товаров на территорию соседнего государства в 2019 году", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение принято в ответ на запрос, направленный Кишиневом.

Теперь разрешения первой категории типа "Украина двустороння /транзит" выдаются не более одного для каждого автомобиля и прицепа грузоподъемностью более 3,5 тонн или общей массой более 6 тонн.

Как отмечается, молдавские грузоперевозчики не раз выходили на протесты, выражая недовольство тем, что они не могут получить разрешения на перевозку своей продукции за рубеж.

Ранее министерство экономики и инфраструктуры Молдовы сообщало, что Россия дополнительно выдала на 2019 год 500 разрешений на перевозку.