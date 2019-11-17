Малый бизнес в Украине сможет получить финансовую поддержку по программе ЕБРР

Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, передает БизнесЦензор.

Новые средства в местной валюте обеспечат эквивалент размером почти в 70 млн евро в рамках инициативы EU4Business.

Три местных банка уже стали участниками программы. Ожидается, что в будущем к программе присоединится еще большее количество местных финансовых институтов.

Средства будут предоставлять местному малому бизнесу для осуществления инвестиций и оборотного капитала.

Отмечается, что малые и средние предприятия двигают вперед местную экономику и обеспечивают почти 80% рабочих мест в стране. Кредиты в местной валюте защитят их от нестабильности обменного курса.

Цель инициативы EU4Business - улучшить доступ малых и средних предприятий Украины к финансам и бизнес-знаний с помощью консультационных услуг, финансирования и обучения. Также инициатива помогает бизнесу создавать рабочие места, предоставляя ему новые навыки и поддерживая его амбиции по экспорту своей продукции на крупнейший соседний рынок, а именно единый рынок ЕС, который насчитывает более 500 млн потребителей.