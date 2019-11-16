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16.11.19 14:55

Зеленский подписал закон о ратификации налогового соглашения с Кипром

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №0003 "О ратификации Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Кипра об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы".

закон,аудит

Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

Как отмечается, последний этап прохождения документа - законопроект возвращен с подписью президента. Законопроект 5 ноября подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, в тот же день документ передали на подпись главе государства.

"Проект закона утверждает завершения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Украины и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращения налоговых уклонений относительно налогов на доходы", - говорится в пояснительной записке.

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