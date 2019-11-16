Новым главой "Укравтодора" назначен депутат от партии Зеленского

Как сообщает пресс-служба правительства, Кубраков был определен победителем конкурса на эту должности, передает БизнесЦензор.

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", – прокомментировал назначение премьер-министр Алексей Гончарук.

Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Глава "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Александр Кубраков – народный депутат Украины 9 созыва от партии "Слуга народа" (№30 в списке). Ранее он возглавлял сектор "IT и Телеком" в "Офисе эффективного регулирования (BRDO)", которым до назначения главой правительства руководил Алексей Гончарук.