Назначен новый глава "Укравтодора"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Качественные дороги - один из наших топ-приоритетов. В следующем году правительство заложило 33,4 млрд грн на ремонт и содержание дорог государственного значения, вдвое увеличили сумму на безопасность дорожного движения. За следующие пять лет мы планируем привести к нормативному состоянию 24 тыс. км дорог национального значения. Такие же амбициозные планы у нас и по восстановлению местных дорог. Чтобы все это воплотить, нам в команде нужен честный и профессиональный человек в руководстве "Укравтодора". Господин Кубраков уже показал себя как профессионал при строительстве трассы Запорожье-Мариуполь", - сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Первоочередной задачей "Укравтодора" Кубраков назвал полное обновление руководящего состава служб автомобильных дорог в областях, а также руководства ГАК "Автомобильные дороги Украины". Глава "Укравтодора" также планирует сделать ревизию подготовки к зимнему сезону и подготовить планы восстановления дорог на 2020 год.

В ближайшее время, по словам Кубракова, также планируется объявление международного тендера на достройку запорожского моста и подписание кредитного соглашения с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро. Для увеличения финансирования Дорожного фонда правительство будет привлекать средства иностранных партнеров.

Александр Кубраков - народный депутат Украины 9 созыва. За время работы в парламенте подал 16 законопроектов, из которых 12 уже приняли, 4 еще дорабатываются. В частности, является автором принятого законопроекта №1041 о введении среднесрочной государственной целевой программы на строительство, реконструкцию, капитальный и средний текущий ремонт дорог государственного и местного значения.

Кубраков также автор принятого парламентом законопроекта №1061, который вводит аудит безопасности дорог. Документ позволит достичь высокого уровня безопасности дорожного движения, снизит аварийность на дорогах и тяжесть последствий ДТП.

Среди других законодательных инициатив новоизбранного председателя "Укравтодора":