Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа достигли 105 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 5,17 млрд грн (на 1,55%) – до 338,15 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – вырос на 0,3 млрд грн (на 3,13%) – до 10,1 млрд грн, юрлиц – изменился незначительно.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 6,96 млрд грн (на 0,86%)– до 816,68 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 12 ноября привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,9 млрд грн, в том числе благодаря размещению номинированных в долларах США двухлетних облигаций на $304,8 млн.

Номинированные в долларах США облигации размещались впервые за 2 месяца. При этом средневзвешенную ставку по 2-летним валютным ОВГЗ удалось снизить до 4,02%, а за трехлетним гривневым – до 13,07%.