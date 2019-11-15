Зеленский подписал закон о создании нового оператора ГТС Украины (обновлено)

Как передает БизнесЦензор, об этом заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив сообщила на своей странице в сети Facebook. Позже вечером в пятницу сообщение об этом также опубликовала пресс-служба главы государства.

Документ предусматривает создание отдельного оператора ГТС, который будет независимым от НАК "Нафтогаз Украины". В то же время, согласно закону, оператор ГТС и оператор подземных хранилищ природного газа остаются в государственной собственности.

Документ обеспечивает отделение и независимость оператора ГТС по модели ISO (Independent System Operator) в соответствии с законом "О рынке природного газа", а также отделение и независимость оператора системы передачи электроэнергии в соответствии с законом "О рынке электрической энергии" и Третьим энергетическим пакетом ЕС.

"Реализация закона создаст необходимые условия для обеспечения выполнения обязательств нашего государства по отделению деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы, взятых согласно Протоколу о присоединении Украины к Договору об учреждении Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее в пятницу Верховная Рада внесла уточнения в указанный закон.

Как пояснил глава профильного комитета парламента Андрей Герус, необходимость принятия документа связана с разночтениями определения понятия "газотранспортная система" в украинском законодательстве.

"У нас есть определенные расхождения в украинском законодательстве относительно того, что такое газотранспортная система и включает ли в себя ГТС подземные хранилища… Поэтому мы предлагаем провести согласование текста и прописать, что 100% государственной собственности гарантируется и в газотранспортной системе и в подземных хранилищах газа", – сказал Герус.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук призвал депутатов поддержать решение в связи с необходимостью подготовить ГТС Украины к работе под управлением нового независимого оператора.

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Напомним, Верховная Рада 31 октября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" (законопроект №2239-1).

Закон был разработан с целью обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа, согласно Договору об учреждении Энергетического Сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации с ЕС.

Согласно пояснительной записке к документу, закон "О рынке природного газа" предусматривает избрание модели отделения Ownership Unbundling (OU) и Independent System Operator (ISO). Во исполнение этого закона Кабмин постановлением №840 выбрал модель отделения ISO.

При этом сертификация независимого оператора ГТС по модели ISO предусматривает проверку и подтверждение НКРЭКУ соответствия кандидата ряду установленных критериев. Для реализации этого процесса и разработан вышеуказанный законопроект.