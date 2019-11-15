БизнесЦензор

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15.11.19 20:02

Окружение Коломойского получит 100 миллионов за поставку электроэнергии для Нацбанка

Национальный Банк Украины (НБУ) 11 ноября по результатам тендеров заключил три соглашения о поставках электрической энергии на общую сумму 106,38 млн грн.

Окружение Коломойского получит 100 миллионов за поставку электроэнергии для Нацбанка

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, ООО "Прикарпатэнерготрейд" поставит 31,17 млн кВт-ч электроэнергии 1 и 2 классов напряжения для Фабрики банкнотной бумаги и других объектов Нацбанка по всей Украине за 65,98 млн грн, а ООО "Юнайтед Энерджи" – 19,8 млн кВт-ч электроэнергии 1 класса напряжения для Банкнотно-монетного двора за 40,39 млн грн.

В целом заказали 50,97 кВт-ч электроэнергии 1 и 2 классов напряжения по 2,04 грн за кВт-ч.

Как отмечает издание, это в среднем на 10% дешевле, чем на открытых торгах других заказчиков примерно в те же дни ноября. Например, ГП "Морской торговый порт "Южный" заказало электроэнергию по 2,33 грн за кВт-ч, а Ивано-Франковская КЭЧ – по 2,25 грн за кВт-ч.

Цена привязана по формуле к базовой цене согласно справке ГП "Госвнешинформ".

Сумма сделок на 28% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 147,12 млн грн.

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Конкурентами на отдельных тендерах были ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Надежда 2000", ПАО "Энергетическая компания "Барвинок", ООО "Вольт Постач", ООО "Электро-Ресурс", ООО "Мартин Трейд" и ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания".

Напомним, в декабре 2018 Нацбанк закупал электроэнергию у госпредприятия "Укринтеренрерго", а еще раньше – у отдельных облэнерго или их сбытовых подразделений.

Созданный в 2018 году Ивано-Франковский "Прикарпатэнерготрейд" во главе с Олегом Дацко принадлежит Тарасу Гнатюку. Гнатюк является депутатом Галицкого горсовета от "Батькивщины", а ранее возглавлял ныне реорганизованный Галицкий РЭС АО "Прикарпатьеоблэнерго".

Главным бухгалтером "Прикарпатэнерготрейда" является Лилия Смушак, которая в свое время занимала должность заместителя главного бухгалтера в "Прикарпатьеоблэнерго".

Заместителем директора является Ульяна Билоголовка, которая руководила отделением ПАО "Акцент-Банк", когда банк принадлежал частному "Приватбанку" и Игорю и Григорию Суркису.

Конечными бенефициарами "Прикарпатьеоблэнерго" через кипрские офшоры Margaroza Commercial Limited, Lex Perfecta Limited, Kerelio Comмercial Limited, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Comмercial Ltd является Геннадий Боголюбов и Игорь Суркис.

Столичную "Юнайтед Энерджи" директора Андрея Короткевича-Лещенко контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского. В октябре фирма начала импорт электроэнергии из России.

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