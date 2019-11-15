Окружение Коломойского получит 100 миллионов за поставку электроэнергии для Нацбанка

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, ООО "Прикарпатэнерготрейд" поставит 31,17 млн кВт-ч электроэнергии 1 и 2 классов напряжения для Фабрики банкнотной бумаги и других объектов Нацбанка по всей Украине за 65,98 млн грн, а ООО "Юнайтед Энерджи" – 19,8 млн кВт-ч электроэнергии 1 класса напряжения для Банкнотно-монетного двора за 40,39 млн грн.

В целом заказали 50,97 кВт-ч электроэнергии 1 и 2 классов напряжения по 2,04 грн за кВт-ч.

Как отмечает издание, это в среднем на 10% дешевле, чем на открытых торгах других заказчиков примерно в те же дни ноября. Например, ГП "Морской торговый порт "Южный" заказало электроэнергию по 2,33 грн за кВт-ч, а Ивано-Франковская КЭЧ – по 2,25 грн за кВт-ч.

Цена привязана по формуле к базовой цене согласно справке ГП "Госвнешинформ".

Сумма сделок на 28% ниже общей ожидаемой стоимости закупок в 147,12 млн грн.

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Конкурентами на отдельных тендерах были ООО "Энерго Сбыт Транс", ООО "Надежда 2000", ПАО "Энергетическая компания "Барвинок", ООО "Вольт Постач", ООО "Электро-Ресурс", ООО "Мартин Трейд" и ООО "Одесская областная энергоснабжающая компания".

Напомним, в декабре 2018 Нацбанк закупал электроэнергию у госпредприятия "Укринтеренрерго", а еще раньше – у отдельных облэнерго или их сбытовых подразделений.

Созданный в 2018 году Ивано-Франковский "Прикарпатэнерготрейд" во главе с Олегом Дацко принадлежит Тарасу Гнатюку. Гнатюк является депутатом Галицкого горсовета от "Батькивщины", а ранее возглавлял ныне реорганизованный Галицкий РЭС АО "Прикарпатьеоблэнерго".

Главным бухгалтером "Прикарпатэнерготрейда" является Лилия Смушак, которая в свое время занимала должность заместителя главного бухгалтера в "Прикарпатьеоблэнерго".

Заместителем директора является Ульяна Билоголовка, которая руководила отделением ПАО "Акцент-Банк", когда банк принадлежал частному "Приватбанку" и Игорю и Григорию Суркису.

Конечными бенефициарами "Прикарпатьеоблэнерго" через кипрские офшоры Margaroza Commercial Limited, Lex Perfecta Limited, Kerelio Comмercial Limited, Zocatini Enterprises Ltd и Miosaria Comмercial Ltd является Геннадий Боголюбов и Игорь Суркис.

Столичную "Юнайтед Энерджи" директора Андрея Короткевича-Лещенко контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского. В октябре фирма начала импорт электроэнергии из России.