НАПК предложило внести Богдана в перечень чиновников с высоким уровнем коррупционных рисков

Соответствующий приказ об изменениях в Перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков НАПКУ подало на государственную регистрацию в Министерство юстиции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Также к должностям с высоким коррупционным риском предложено отнести должности руководителей и заместителей руководителей подразделений центрального аппарата Национального банка Украины, а также руководителей и заместителей руководителей подразделений территориальных управлений Государственной судебной администрации.

В ведомстве напомнили, что перечень должностей с высоким и повышенным уровнем коррупционных рисков утверждается Национальным агентством. На сегодня указанный Перечень утвержден решением №2 от 17 июня 2016 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский назначил главой своей Администрации юриста Андрея Богдана 21 мая. Богдан дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича и попадал под действие закона о люстрации, поэтому Администрацию президента переименовали в Офис.

Андрей Богдан работал в команде Владимира Зеленского в ходе президентской кампании. Он также является адвокатом олигарха Игоря Коломойского и периодически посещал его для личных встреч в последние годы.

При этом Богдан подтверждал, что в качестве адвоката Игоря Коломойского ведет дела об отмене национализации "Приватбанка".