Instagram начала глобальное тестирование интерфейса без отображения лайков

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

О том, что Instagram тестирует новый дизайн, где будет отсутствовать счетчик лайков под фотографиями и видео, стало известно в апреле. В мае соцсеть начала тестирование функции в Канаде, а затем оно распространилось еще на шесть стран, а на днях к тесту присоединились американцы.

Мотивация, стоящая за этими изменениями, заключается в том, чтобы снизить социальное давление и побудить пользователей сосредоточиться непосредственно на контенте, а не мыслях о том, сколько лайков соберет та или иная фотография.