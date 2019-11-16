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16.11.19 11:43

Instagram начала глобальное тестирование интерфейса без отображения лайков

Принадлежащая Facebook социальная сеть Instagram приступила к глобальному тестированию функции, скрывающей лайки. Пользователи, участвующие в тестировании, по-прежнему смогут видеть количество полученных лайков в их собственных публикациях, но не в чужих.

Instagram начала глобальное тестирование интерфейса без отображения лайков

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

О том, что Instagram тестирует новый дизайн, где будет отсутствовать счетчик лайков под фотографиями и видео, стало известно в апреле. В мае соцсеть начала тестирование функции в Канаде, а затем оно распространилось еще на шесть стран, а на днях к тесту присоединились американцы.

Мотивация, стоящая за этими изменениями, заключается в том, чтобы снизить социальное давление и побудить пользователей сосредоточиться непосредственно на контенте, а не мыслях о том, сколько лайков соберет та или иная фотография.

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