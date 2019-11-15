Фонд гарантирования завершил ликвидацию банка бывшего главы "Нафтогаза"

Как сообщает пресс-служба Фонда, 14 ноября поданы документы государственному регистратору для регистрации прекращения банка как юридического лица в Едином государственном реестре, передает БизнесЦензор.

"В связи с этим, Фонд гарантирования сообщает о завершении выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам АО "Еврогазбанк", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, за период 2012-2014 годов из банка было выведено 3,3 млрд грн средств путем кредитования структур косвенно связанных с менеджментом банка.

"Еврогазбанк" основан в 2006 году. Его крупнейшими акционерами по итогам второго квартала 2014 года являлись бывший глава "Нафтогаза Украины" в 2014-2015 годах Алексей Ивченко (39,6296%), его жена Галина Ивченко (31,9574%) и дочь Христина Ивченко (17,7778%).

Национальный банк Украины (НБУ) 17 ноября 2014 года принял постановление об отзыве банковской лицензии и ликвидации "Еврогазбанка".