Гослесагентство начало публиковать цены на проданную на аукционах древесину

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Также на портале аукционных торгов обнародованы предложения и график проведения дополнительных аукционов по реализации необработанной древесины текущего квартала и аукционов, запланированных на ноябрь-декабрь 2019 года по реализации древесины на первый квартал 2020 года.

Кроме того, действует Портал тендерных торгов, на котором можно ознакомиться с перечнем товаров и услуг, которые закупают лесохозяйственные предприятия.