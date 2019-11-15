БизнесЦензор

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15.11.19 18:28

Гослесагентство начало публиковать цены на проданную на аукционах древесину

На официальном сайте государственного предприятия "Лесной инновационно-аналитический центр" теперь можно ознакомиться с ценами на древесину, которые сложились по итогам проведенных аукционных торгов.

лес,древесина

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства лесных ресурсов, передает БизнесЦензор.

Также на портале аукционных торгов обнародованы предложения и график проведения дополнительных аукционов по реализации необработанной древесины текущего квартала и аукционов, запланированных на ноябрь-декабрь 2019 года по реализации древесины на первый квартал 2020 года.

Кроме того, действует Портал тендерных торгов, на котором можно ознакомиться с перечнем товаров и услуг, которые закупают лесохозяйственные предприятия.

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