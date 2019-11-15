Дефицит внешней торговли превысил $4 миллиарда, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат), передает БизнесЦензор.

Таким образом, отрицательное сальдо внешней торговли за первые три квартала 2019 года составило $4,07 млрд, тогда как за первые 9 месяцев 2018 года оно также было отрицательным – $3,83 млрд.

Как сообщалось, по данным Госстата, негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-сентябре 2019 года увеличилось на 8,4% по сравнению с январем-сентябрем 2018 года – до $7,1 млрд.

При этом экспорт товаров из Украины за первые 9 месяцев 2019 года возрос на 7,4% – до $37,09 млрд, тогда как импорт – на 7,5%, до $44,19 млрд.

Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами за январь-сентябрь 2019 года возросло на 7% по сравнению аналогичным периодом 2018 года – до $4,23 млрд.

Экспорт услуг в январе-сентябре 2019 года возрос на 4,8% – до $8,95 млрд, импорт – на 3%, до $4,72 млрд.

Напомним, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году увеличилось до $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

Так, экспорт товаров и услуг в 2018 году вырос на 8,6% и составил $57,12 млрд, тогда как импорт увеличился на 14,3% – до $62,94 млрд.

По данным Госстата, отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины по итогам 2017 года составило $2,63 млрд, тогда как в 2016 году оно было положительным ($541,6 млн).