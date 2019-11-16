Google запустила новый стандарт обмена сообщениями на замену SMS

Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на The Verge, передает БизнесЦензор.

Функцию RCS запустили в операционной системе Android со встроенным приложением "Сообщения" (Android Messages). С 14 ноября технология доступна пользователям Android в США бесплатно.

Ранее с RCS работали операторы мобильной связи, но из-за несогласованности версий стандарта его внедрение затянулось.

Технология позволила Google развернуть новую систему обмена сообщениями самостоятельно, без участия операторов. Для этого корпорация запустила собственные серверы для обработки потока сообщений. Они обеспечат поддержку RCS в ОС для мобильных устройств.

RCS (Rich Communication Services) - это протокол обмена данными между операторами сотовой связи, а также между операторами и устройствами. Его разработала ассоциация GSM в 2008 году.

В отличие от SMS, RCS позволяет не только обмениваться отдельными сообщениями, но и вести чаты на двух и более пользователей, обмениваться файлами и контентом, совершать аудио- и видеовызовы, обмениваться геолокационными данными, отсылать аудиосообщения, вести черный список.