Казахстан разрешил открывать филиалы мировых банков

Об этом сообщил глава Нацбанка республики Ерболат Досаев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Одним из элементов создания финансового рынка является развитие конкуренции в банковском секторе. (. . .) С 16 декабря 2020 года в рамках вхождения Казахстана во Всемирную торговую организацию иностранным банкам будет разрешено открывать свои прямые филиалы в Казахстане", – сказал глава центробанка Казастана.

Досаев отметил, что для недопущения регуляторного арбитража и обеспечения финансовой стабильности к работе филиалов иностранных банков будут применяться те же регуляторные подходы, что и к работе банков-резидентов.

Сейчас в Казахстане работает 28 банков.