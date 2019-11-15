Ford начнет выпускать электромобили под брендом Mustang. ФОТО

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на financialpost, передает БизнесЦензор.

Автопроизводитель заявил, что впервые расширяет линейку Mustang моделью, которая должна стать лидером электромобильного рынка США, где сегодня доминирует Tesla Inc.

Ford Mustang Mach-E будет представлен 17 ноября на мероприятии, предшествующем Автосалону в Лос-Анджелесе. Почитатели марки смогут зарезервировать этот электрический кроссовер в тот же день, заплатив возвращаемый депозит в размере $500.

"Запуск [этой модели] стал первой важной вехой электромобильной программы Ford и, что более важно, в усилиях ветеранов американского автопрома приобщиться к электрификации транспортных средств. Мы все еще ожидаем электромобиль, который станет конкурентной угрозой для Tesla Model 3, особенно в США", - считает аналитик Credit Suisse Дэн Леви.

О Ford Mustang Mach-E пока что известно только то, что он будет представлен 17 ноября и будет иметь запас хода 595 км

Ford намерен потратить $11 млрд на разработку и запуск в производство 40 электрических и гибридных моделей к 2022 году. При этом американский автопроизводитель использует стратегию электрификации своих знаковых моделей: превращенного в кроссовер спорт-купе Mustang, а затем с самого продаваемого в мире пикапа F-150, которые будет выпускаться в гибридной и полностью электрической версиях. Автопроизводитель стремится доказать, что его EV могут быть быстрыми и готовы к большим нагрузками, что электромобили компании - нечто большее, чем так называемые автомобили соответствия, предназначенные для удовлетворения ужесточающихся экологических норм.

Ford начинает движение к электрификации своего модельного ряда с закрытия проработавшего 46 лет моторного завод в пригороде Детройта (он производит двигатели V8 для топовой версии Mustang Shelby GT350). Профсоюз United Auto Workers (UAW), которые сейчас принимает участие в подписании нового трудового соглашения с работающими в США автомобильными компаниями, обеспокоен тем, что переход с бензина на аккумуляторы может привести к увольнению 35 тыс. членов профсоюза.