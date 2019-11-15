БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.11.19 17:24

Производство сахара превысило 1 миллион тонн, – "Укрцукор"

Производство сахара в Украине по состоянию на 14 ноября 2019 года составило 1,1 млн тонн.

Производство сахара превысило 1 миллион тонн, – "Укрцукор"

Об этом говорится в сообщении Национальной ассоциации производителей сахара "Укрцукор", передает БизнесЦензор.

По данным объединения, на отчетную дату в стране функционирует 31 сахарный завод, которые переработали 7,3 млн тонн сахарной свеклы.

По данным Информационно-аналитического портала АПК, сахарной свеклы по состоянию на 12 ноября собрано 9 млн тонн с площади 205 тыс. га (93% к прогнозу по площадям).

Как сообщалось, сезон сахароварения в Украине стартовал 1 сентября. По оценкам ассоциации "Укрцукор", производство сахара в 2019/20 сезоне может составить на уровне 1,1-1,2 млн тонн.

Производство сахара в 2018/19 сезоне уменьшилось на 15% по сравнению с предыдущим МГ - до 1,82 млн тонн.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100