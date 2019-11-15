Вьетнамский лоукостер планирует запустить авиарейсы в Восточную Европу

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Rynek lotniczy, передает БизнесЦензор.

В прошлом месяце вьетнамская авиакомпания разместила заказ на 20 Airbus A321XLR и рассчитывает после их получения значительно расширить свою маршрутную сеть. Узкофюзеляжный самолет большой дальности A321XLR будет поставлен на маршруты компании к 2023 году.

"Когда мы получим самолеты с большей дальностью полета, мы сможем охватывать до 60% населения планеты", - заявила Reuters генеральный директор VietJet Нгуен Тхи Фуонг Тао.

По ее словам, флот компании достигнет 186 самолетов и VietJet планирует запускать 10 новых международных маршрутов каждый год. Также глава вьетнамской авиакомпании сказала о планах запуска рейсов в Восточную Европу, но не конкретизировала, в какие именно страны.

VietJet - первая частная авиакомпания во Вьетнаме, получила разрешение на выполнение полетов в 2007 году. Сейчас авиакомпания обслуживает внутренние рейсы и летает по около 30 международным направлениям в страны в Азии.