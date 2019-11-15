При обследовании газопроводов на Днепропетровщине обнаружили 25 тысяч утечек газа

Как сообщает пресс-служба компании, во время обследований было выявлено и ликвидировано около 25 тысяч утечек газа, передает БизнесЦензор.

В частности, почти 22 тысячи утечек было выявлено и ликвидировано на надземных газопроводах и их соединениях и более 400 утечек на подземных газопроводах и в газовых колодцах.

Больше всего утечек было обнаружено на газопроводах в г. Каменское и в смт. Широкое – свыше 3 тыс.

"Бесперебойное и безаварийное снабжение газа потребителям Днепропетровщины – основная задача нашей компании. Именно поэтому работа сотрудников участка диагностики газопроводов так важна. Регулярно в любую погоду и любое время года с помощью специализированных приборов специалисты выявляют утечки и повреждения изоляционного покрытия, определяют и дают оценку технического состояние газовых сетей", – отметил начальник службы контроля за производством АО "Днепропетровскгаз" Дмитрий Грицай.

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Как уточнили в компании, для технического обследования сетей газоснабжения специалисты "Днепропетровскгаза" используют современные сверхчувствительные приборы и оборудование. Они позволяют выявить повреждения трубы газопровода, определить ее толщину, отыскать повреждения изоляции, наличие коррозии и тому подобное. Это позволяет выявить проблемные участки, предупредить возникновение аварийных ситуаций и уменьшить потери газа.

Напомним, основной сферой деятельности ПАО "Днепропетровскгаз" является распределение природного газа потребителям Днепропетровской области.

На сегодняшний день уровень газификации региона составляет 89%. Природный газ получают более 600 тыс. семей и 2,3 тыс. предприятий, учреждений и организаций.

Компания занимает второе место по распределению природного газа среди предприятий нефтегазовой отрасли Украины. Объемы распределения составляют около 1,7 млрд кубометров газа в год.