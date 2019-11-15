В бюджет заложили 1 миллиард на ремонт взлетной полосы в аэропорту Коломойского

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Александр Бондаренко, передает БизнесЦензор.

"Строительство, о котором мечтает вся область, которого ждет вся страна, начнется в 2020 году. На это в госбюджете заложен 1 млрд грн. Спасибо министру инфраструктуры Владиславу Криклию и всем народным депутатам, поддержавшим этот исторический проект. Для нашего региона современное аэродром станет огромным скачком, новым этапом в развитии – бизнеса, туризма, медицины. Поэтому для областной власти – это один из главных приоритетов", – отметил Бондаренко.

По словам чиновника, проект по строительству аэропорта область будет воплощать на условиях государственно-частного партнерства. Взлетно-посадочную полосу построят за госсчет. В терминал инвестирует украинская промышленно-финансовая группа DCH.

По проекту, взлетно-посадочная полоса аэропорта будет длиной 3,2 км. Этого достаточно, чтобы принимать воздушные суда всех типов, в том числе Boeing 777. Там установят современные системы навигации, метеорологическое и светосигнальное оборудование. Новый международный терминал и VIP-терминал в едином комплексе будут иметь высокую пропускную способность, в год – до 3 млн человек.

Как сообщалось, при подготовке госбюджета ко второму чтению правительство учло предложение выделить 1 млрд грн на взлетную полоса аэропорта "Днепр", внесенное рядом народных депутатов от фракции "Слуга народа", часть из которых ранее были соратиниками Игоря Коломойского по партии "Укроп". Среди други проектов реконструкции аэропортов средства в сумме 70 млн грн предусмотрены только на ремонт аэропорта в Измаиле.

Напомним, Фонд госимущества Украины в конце августа 2009 года продал 94,572% акций "Днипроавиа", которое управляет аэропортом Днепра, ООО "Галтера". В результате авиакомпанией после приватизации через "Галтеру" владеет финансово-промышленная группа "Приват", совладельцем которой является бизнесмен Игорь Коломойский.

Сейчас продолжаются судебные процессы, в которых Фонд госимущества требует расторгнуть договор купли-продажи 94,6% акций "Днеправиа" фирме "Галтера" от 28 августа 2009 года.

По оценкам ФГИ, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций до 31 декабря 2014 года для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Международный аэропорт "Днепр" (ранее - "Днепропетровск") расположен в 5 км к юго-востоку от Днепра. В настоящее время длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 2 841 м.