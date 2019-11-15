Рада создала комиссию по расследованию злоупотреблений бывшего главы ФФУ Павелко

Как передает БизнесЦензор, за соответствующий проект постановления №2423 проголосовали 260 народных депутатов.

Согласно тексту документа, речь идет о возможных нарушениях при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

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Как сообщалось, в июне 2018 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали расследование возможных злоупотреблений должностных лиц при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием в отношении бывшего президента Федерации футбола Украины, экс-народного депутата из фракции "Блок Петра Порошенко" Андрея Павелко и еще нескольких госслужащих.

При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий, который также является первым вице-президентом Федерации футбола Украины (ФФУ), заявил, что видит потенциальный конфликт интересов для себя в этом деле, поскольку он является заместителем председателя ФФУ. Он заявил, что подал рапорт об отстранении от этого дела.

В конце 2017 года СМИ сообщали, что менее чем за месяц "ФФУ Продакшн" выиграла большую часть из 300 тендеров по закупке искусственных футбольных полей, проводившихся без открытых аукционов. При этом на счетах офшорной фирмы осело более $1,5 млн международного кредита, полученного ФФУ на строительство завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей "ФФУ Продакшн" - вследствие того, что оборудование для него закупалось через офшорную прокладку в ОАЭ с наценкой в 20%.

Государственное финансирование строительства в Украине футбольных полей с искусственным покрытием в 2018 году запланировано в сумме до 370 млн грн.