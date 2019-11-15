БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
15.11.19 16:35

Минздрав создаст сеть учреждений для осуществления эпидемического контроля

Министерство здравоохранения намерено создать сеть учреждений, которые будут заниматься эпидемическим контролем и надзором, путем реорганизации и оптимизации лабораторных центров.

Минздрав создаст сеть учреждений для осуществления эпидемического контроля

Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая во время "часа правительства" в парламенте 15 ноября, передает БизнесЦензор.

"Есть законопроект, который будет подан в парламент, относительно закона о системе общественного здоровья, которым предусматривается создание новой сети учреждений, осуществляющих эпидконтроль и эпиднадзор. Это пересмотр системы уже существующих учреждений",- сказала Скалецкая.

По словам министра, в регионах будет проводиться работа по реорганизации и оптимизации лабораторных центров.

"Есть рутинная работа с регионами относительно лабораторных центров, как их реорганизовать, оптимизировать, поскольку они не выполняют свою функцию для государства, но есть люди, которые там работают. Эта работа систематизируется, чтобы регионы знали, как им действовать в вопросе оптимизации медицинских лабораторий", - подчеркнула Скалецкая.

Кроме того, она отметила, что необходимо изменить механизм финансирования таких центров.

"Изменение финансирования заключается в том, что мы не будем финансировать учреждения, а закупать у них услугу по проведению лабораторных исследований. Тогда уже будет вопрос к местной власти, как она организует работу таких лабораторных центров", - сказала Скалецкая.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100