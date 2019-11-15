В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Путина о прекращении транзита газа

Как передает БизнесЦензор, об этом коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Что касается "новых" исковых требований, которые мы недавно подали, то, во-первых, это встречные исковые требования (то есть в ответ на иск "Газпрома"), и во-вторых, "Нафтогаз" действовал в соответствии с приказом арбитражного трибунала, вынесенного уже давно, по которому "Нафтогаз" должен подавать такие встречные исковые требования до 1го ноября", – сообщил Витренко.

Топ-менеджер "Нафтогаза" отметил, что исковые требования НАК являются следствием действий самого "Газпрома", а Стокгольмский арбитраж сейчас рассматривает исковые требования обеих сторон.

"Но это никак не должно угрожать продолжению транзита газа через Украину. "Газпрому" предлагается заключать новый контракт на транзит не с "Нафтогазом", а с газотранспортным оператором, отделенным от "Нафтогаза", – подчеркнул Витренко.

Представитель НАК также отметил, что предметом рассмотрения споров в Стокгольмском арбитраже является невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств.

"Заставлять нас отказаться от получения компенсации за невыполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств в обмен на новый контракт означает освободить "Газпром" от любых обязательств, как по текущим контрактам, так и по новым контрактам. Какие тогда гарантии того, что мы получим то, о чем договорились?", – прокомментировал Витренко требование российской стороны об отказе претензий к "Газпрому" по решению арбитража.

Он добавил, что предложения РФ о якобы "скидке" на газ при возобновлении прямых поставок не являются реальной скидкой.

"Газ из России и так должен быть на 20-25% дешевле, чем газ из Европы, поскольку "Газпром"при прямых поставках не платит за его транспортировку в Европу", – пояснил Витренко, отметив, что в таком случае нужно учитывать соответствующие снижение доходов Украины от транзита газа.

"Поэтому скидку справедливо считать по отношению к уровню "цена на немецком рынке минус стоимость транспортировки от границы России до Германии. Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 миллиардов, которые нам сейчас должен уплатить "Газпром" по решению Стокгольмского арбитража.

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Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин допустил прекращение транзита газу черед Украину после истечения действующего контракта с 1 января 2020 года, пожаловавшись на новые требования НАК "Нафтогаз Украины" в споре с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Ранее Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что украинская компания ожидает встречных предложений от российской стороны после предложения "обнулить взаимные претензии", включая обязательство "Газпрома" выплатить украинской компании $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.

Напомним, по итогам очередного раунда трехсторонних газовых переговоров, который состоялся в Брюсселе 28 октября, заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия разочарована их результатами, но сохраняет надежду на решение существующих проблем в будущем.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак заявил о необходимости некоего "пакетного решения" газовых вопросов в отношениях с Украиной.