Суд арестовал имущество киевского завода "Маяк" концерна "Укроборонпром"

Об этом говорится в сообщении прокуратуры Киева, передает БизнесЦензор.

В ходе расследования уголовного производства по факту организации мошеннической схемы по продаже имущества ПАО "Завод Маяк" установлено, что бывший чиновник предприятия за вознаграждение обещал представителю коммерческой структуры содействие в приобретении указанного комплекса через электронную систему торгов ГП "СЕТАМ" за около 60 млн грн, что по его словам, является в два раза меньшей, чем реальная стоимость объекта.

Мошенническая схема была разоблачена, а его организатор задержан.

Вместе с тем, во время досудебного расследования выяснилось, что Государственной исполнительной службой путем принудительной продажи через ГП "СЕТАМ" вышеуказанный имущественный комплекс выставлен на торги с начальной стоимостью 62 млн грн.

С целью проверки законности такого отчуждения, а также проверки данных о возможном искусственном занижении стоимости этого объекта прокуратура города Киева обратилась в суд с ходатайством об аресте имущественного комплекса, которое судом удовлетворено.