Крупнейший производитель яиц сократил прибыль в 5 раз

Об этом говорится в отчете компании на Варшавской фондовой бирже, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка "Овостара" за указанный период уменьшилась на 18% – до $77,63 млн, что связано со меньшим объемом продаж яиц и отрицательной динамикой цен в отчетном периоде.

Валовая прибыль в январе-сентябре 2019 года сократилась в 2,6 раза – до $9,18 млн, операционная – в 4,7 раза, до $3,22 млн.

Показатель EBITDA в отчетном периоде показал снижение в 3 раза – до $5,9 млн, EBITDA маржа – с 18% до 8%.

По состоянию на 30 сентября 2019 года общий долг группы составил $12 млн, чистый долг - $6,1 млн.

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Как сообщалось, "Овостар" в Украине, в январе-сентябре 2019 года сократила продажи яиц на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 888 млн штук. Производство яиц за этот период сократилось на 0,9% – до 1,19 млрд штук. При этом средняя цена продажи яиц в отчетном периоде снизилась на 9% – до $0,06/шт.

Группа компаний "Овостар Юнион" – вертикально интегрированная публичная холдинговая компания, один из ведущих производителей куриного яйца и яичных продуктов в Европе. Производитель является сертифицированным экспортером в страны ЕС с 2015 года.

Холдинговая компания группы – Ovostar Union N.V. – в середине июня 2011 года провела IPO 25% акций на WSE и привлекла $33,2 млн. Мажоритарный пакет акций компании находится в собственности Prime One Capital Limited, которая контролируется ее гендиректором Борисом Беликовым и председателем совета директоров Виталием Вересенко.

По итогам 2018 года "Овостар" сократил чистую прибыль на 23,6% по сравнению с 2017 годом – до $17,5 млн. Выручка в прошлом году возросла на 27% – до $125 млн.

В 2018 году "Овостар" нарастил продажи яиц на 15,6% – до 1,38 млрд шт., производство яиц за прошлый год сократил на 2% – до 1,63 млрд яиц.