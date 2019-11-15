В Украине уже зарегистрировали все 16 таможен новой службы, – Нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.
"По состоянию на утро наконец зарегистрированы все 16 таможен Новой таможни. Напоминаю, это промежуточная структура - из 26 делаем 16, а в следующем году останется лишь одна (но для этого еще надо изменения в закон, которые уже в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал Нефьодов.
На все 16 таможен назначены исполняющие обязанностей. Это либо бывшие руководители ликвидируемых таможен (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата.
"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и стартовать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - отметил Нефьодов.
В частности, назначены следующие:
- Азовская таможня - Владимир Денисов;
- Буковинская таможня - Илья Самушко;
- Волынская таможня - Наталья Туман;
- Галицкая таможня - Владимир Цабак;
- Днепровская таможня - Константин Шалай;
- Закарпатская таможня - Виктор Іванус;
- Энергетическая таможня - Андрей Хомяк;
- Киевская таможня - Антон Борисенко;
- Координационно-мониторинговая таможня - Александр Бевза;
- Одесская таможня - Евгений Кодис;
- Северная таможня - Петр Коростовский;
- Подольская таможня - Виктория Ерофеева;
- Полесская таможня - Алексей Мужев;
- Слобожанская таможня - Максим Любченко;
- Восточная таможня - Светлана Форощук;
- Черноморская таможня - Александр Шуцкий.