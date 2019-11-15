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15.11.19 15:31

В Украине уже зарегистрировали все 16 таможен новой службы, – Нефьодов

В Украине уже зарегистрированы все 16 таможен новой Государственной таможенной службы и назначены исполняющие обязанности руководителей.

нефьодов

Об этом сообщил глава Государственной налоговой службы Максим Нефьодов в Facebook, передает БизнесЦензор.

"По состоянию на утро наконец зарегистрированы все 16 таможен Новой таможни. Напоминаю, это промежуточная структура - из 26 делаем 16, а в следующем году останется лишь одна (но для этого еще надо изменения в закон, которые уже в парламенте). Максимально форсируем работу, чтобы официально стартовать в самом начале декабря", - написал Нефьодов. 

На все 16 таможен назначены исполняющие обязанностей. Это либо бывшие руководители ликвидируемых таможен (не вошедшие в перечень 16), заместители руководителей, руководители таможенных постов, либо работники центрального аппарата.

"Все согласились на понижение по должности, чтобы перейти как и.о., а не на твердые должности. Их задача - зарегистрировать таможни, перевести тех людей, которых мы забираем на свою лодку, и стартовать работу. После этого начнем конкурсы на постоянных руководителей и заместителей, приглашаем всех подаваться", - отметил Нефьодов.

В частности, назначены следующие:

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