Венецию закрыли для круизных лайнеров из-за рекордного наводнения

Об этом сообщает в пятницу специализированный портал Cruise Passenger, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В Венеции объявлено чрезвычайное положение. Серьезное наводнение вызвало хаос. Власти приняли решение закрыть город для круизных лайнеров на шесть дней, до 21 ноября. Вместо Венеции круизные суда направляются в города Равенна и Триест", – сказано в сообщении.

Рейсы были запланированы у таких компаний, как Norwegian Cruise Lines, MSC Cruises и Costa Cruises.

Как отмечается, круизный терминал открыт и используется для трансфера пассажиров, которые в этом нуждаются. Также там нашли кров жители города, у которых затопило дома.

В то же время, авиарейсы в Венецию осуществляются в обычном режиме. Согласно данным сервиса FlightRadar 24, задержек и отмен рейсов в международном аэропорту Марко Поло в пятницу нет.

Как сообщалось, уровень воды в Венеции во вторник поднялся на 187 см выше нормы. За историю наблюдений выше вода в Венеции поднималась только в 1966 году. Тогда уровень воды достиг отметки в 194 см. В среду пиковый уровень воды в городе превысил 140 см.

Во время наводнения затопило центральную площадь Венеции Сан-Марко, одну из главных достопримечательностей города. Вода залила крипту находящегося на площади собора Святого Марка, в залах самого собора уровень воды превысил 1 метр.