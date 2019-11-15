Арестованные ТЭЦ Дубневичей передали в управление "Нафтогазу"

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Учитывая чрезвычайную ситуацию, рРешением тендерного комитета Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) был избран новый управляющего для указанных ТЭЦ, а именно: ООО "Нафтогаз Тепло", входящая в группу компаний "Нафтогаз Украины" и способно обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в обоих городах", – сказано в сообщении.

В то же время договор управления с компанией, которая не обеспечила подготовку указанных ТЭЦ к отопительному сезону, прекращен.

"Сейчас при поддержке правительства, Львовской областной государственной администрации и АО "НАК "Нафтогаз Украины" осуществляют мероприятия по восстановлению и обеспечению стабильного функционирования Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Кабинет министров 6 ноября поручил Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сменить управителя арестованных Новояворовской и Новороздольской теплоэлектроцентралей.

Осенью 2018 года арестованные имущественные комплексы "Новороздольской ТЭЦ" и "Новояворовской ТЭЦ" были переданы в управление ЧП "Гарант Энерго М".

ЧП "Гарант Энерго М" сейчас принадлежит юристу Виталию Ушинскому и экс-нардепу Владимиру Купчаку (избирался от "Батькивщины", впоследствии вышел из фракции).

Летом 2019 года "Нафтогаз" заявлял, что общая задолженность "Гарант Энерго М" перед НАК составляла 313 млн грн, что ставит под угрозу начало отопитеьлного сезона в Новояворовске и Новом Раздоле.

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Напомним, в январе 2018 года детективы НАБУ задержали и сообщили о подозрении 5 лицам: 4 должностным лицам компаний-владельцев ТЭЦ – ООО "Энергия-Новый Раздол" и ООО "Энергия - Новояворовск", и физическому лицу-"куратору" схемы, которая является приближенной к народным депутатам.

Согласно данным единого государственного реестра юрлиц, конечными бенефициарами всех трех частных компаний, которые фигурируют в расследовании, являлись народные депутаты от БПП братья Ярослав и Богдан Дубневичи.

При этом руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий заявил, что следствие не получило доказательств причастности Дубневичей к махинациям с газом на подконтрольных им Новояворивской и Новороздольской ТЭЦ. При этом глава САП отверг обвинения, что на отсутствие подозрений к братьям Дубневичам могло повлиять их знакомство.

В рамках расследования по ходатайству детективов НАБУ Соломенский районный суд Киева наложил арест на целостные имущественные комплексы "Новороздольская ТЭЦ" и ​​"Новояворовскмя ТЭЦ". Согласно решению суда, эти два объекта переданы в управлениеНациональному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).