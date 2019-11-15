Закон о землях обороны будет способствовать повышению безопасности полетов, – "Украэрорух"

Об этом заявил сообщила руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законодательное упорядочение процесса размещения аэронавигационных объектов "Украэроруха" значительно ускорит их установки на уже выделенных земельных участках и позволит более эффективно использовать ресурсы предприятия на создание транспортной, социальной и энергетической инфраструктур при вводе в эксплуатацию новых технических средств", - сказал Ярмак.

Он отметил, что отныне "Украэроруху" не нужно согласовывать размещение аэронавигационных объектов, необходимых для обеспечения безопасности полетов, с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти, как это было раньше.

По словам Ярмака, это значительно упростит процесс расширения сети средств связи, навигации и наблюдения, что будет способствовать развитию инфраструктуры национальной аэронавигационной системы Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 ноября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №0855 "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков. За это решение проголосовало 334 народных депутата.

Согласно законопроекту, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.