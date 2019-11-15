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15.11.19 14:55

Закон о землях обороны будет способствовать повышению безопасности полетов, – "Украэрорух"

Законопроект №0855 "Об использовании земель обороны", который Верховная Рада приняла 14 ноября, будет способствовать повышению безопасности полетов.

украэрорух

Об этом заявил сообщила руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") Андрей Ярмак, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законодательное упорядочение процесса размещения аэронавигационных объектов "Украэроруха" значительно ускорит их установки на уже выделенных земельных участках и позволит более эффективно использовать ресурсы предприятия на создание транспортной, социальной и энергетической инфраструктур при вводе в эксплуатацию новых технических средств", - сказал Ярмак.

Он отметил, что отныне "Украэроруху" не нужно согласовывать размещение аэронавигационных объектов, необходимых для обеспечения безопасности полетов, с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти, как это было раньше.

По словам Ярмака, это значительно упростит процесс расширения сети средств связи, навигации и наблюдения, что будет способствовать развитию инфраструктуры национальной аэронавигационной системы Украины.

Как сообщалось, Верховная Рада 14 ноября 2019 года приняла во втором чтении и в целом законопроект №0855 "Об использовании земель обороны" о повышении эффективности использования выделенных земельных участков. За это решение проголосовало 334 народных депутата.

Согласно законопроекту, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

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