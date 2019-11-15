Еврокомиссия надеется на договоренности по транзиту газа из России через Украину

Об этом заявила официальный представитель ЕК Мина Андреева на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы продолжаем выполнять нашу работу, мы сохраняем спокойствие. Мы остаемся привержены трехсторонним дискуссиям", - сказала Андреева.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявление президента России Владимира Путина о риске прекращения украинского газового транзита.

Как сообщалось, в Еврокомиссии нет даты очередных трехсторонних переговоров Киев-Москва-Брюссель о транзите российского газа территорией Украины в ЕС.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины падение украинской экономики по итогам 2020 года может составить до 0,7%.