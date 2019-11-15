Два пункта пропуска на админгранице с Крымом возобновили работу после реконструкции. ФОТО

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

"Сегодня начали свою работу КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Об этих проектах начинали говорить еще в 2017 году, постоянно настаивали на их важности, но так ничего и не было сделано. 15 конструкций на КПВВ "Чонгар" возведены в рекордные сроки – два месяца, имеют автономные системы электроснабжения и водоотведения", – сообщил министр.

Криклий отметил, что в сервисных зонах на КПВВ еще завершаются работы по благоустройству.

Как уточнили в Госпогранслужбе, контрольный пункт въезда-выезда "Каланчак" возобновил пропуск лиц и транспортных средств с 12:00 15 ноября.

На КПВВ "Чонгар" с 12:00 15 ноября контрольные операции проводятся непосредственно в реконструированном пункте.

КПВВ "Чаплинка" продолжает работать в штатном режиме.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал, что строительство сооружений на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершится раньше запланированного срока. С целью ускорения работ функция заказчика этого объекта була передана "Укрзализныце".