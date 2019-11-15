Новые LED светильники установлены еще на двух улицах Киева

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В ноябре завершились работы на улицах Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая. Всего здесь было установлено 279 современных LED светильников.

Новые светильники произведены специалистами Интелтек Украина (ITW SYSTEMS), украинской компании с американскими инвестициями. Они изготовлены с использованием надежной элементной базы от лучших мировых производителей, отвечают требованиям европейских стандартов и при этом учитывают особенности дорог и состояние электрических сетей в Украине.

"По сравнению со старыми ртутными или натриевыми, LED светильники дают качественнее свет, позволяя при этом экономить 30-40% на потреблении электроэнергии. При средней эксплуатации светильников 10,5-11 часов в сутки, срок их службы может достигать 25 лет. Такое сочетание характеристик делает светодиодную технологию одной из самых эффективных для наружного освещения в мире, и в долгосрочной перспективе выгода для города очевидна. Кроме того, светильники нашего производства имеют антивандальное исполнение, просты в обслуживании и не требуют специальных условий утилизации. Также они подключены к городской системе Smart city: каждым светильником можно управлять индивидуально и дистанционно, например, снижать мощность в ночное время суток, когда трафик на улицах становится менее интенсивным, что позволяет городу получать дополнительную экономию электроэнергии",- комментирует Александр Лопатин, основатель компании-производителя светильников.

Среди других реализованных компанией Интелтек Украина (ITW SYSTEMS) муниципальных и инфраструктурных проектов - освещение станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе, Днепровской набережной, паркинга Бориспольского аэропорта, нового терминала Одесского аэропорта; освещение для школ и детских садов.