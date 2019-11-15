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15.11.19 13:40

Новые LED светильники установлены еще на двух улицах Киева

В течение 2019 года новые системы LED освещения уже установлены более чем на 70 улицах Киева.

Новые LED светильники установлены еще на двух улицах Киева

Об этом со ссылкой на УНИАН сообщает БизнесЦензор.

В ноябре завершились работы на улицах Набережно-Крещатицкая и Набережно-Луговая. Всего здесь было установлено 279 современных LED светильников.

Новые светильники произведены специалистами Интелтек Украина (ITW SYSTEMS), украинской компании с американскими инвестициями. Они изготовлены с использованием надежной элементной базы от лучших мировых производителей, отвечают требованиям европейских стандартов и при этом учитывают особенности дорог и состояние электрических сетей в Украине.

"По сравнению со старыми ртутными или натриевыми, LED светильники дают качественнее свет, позволяя при этом экономить 30-40% на потреблении электроэнергии. При средней эксплуатации светильников 10,5-11 часов в сутки, срок их службы может достигать 25 лет. Такое сочетание характеристик делает светодиодную технологию одной из самых эффективных для наружного освещения в мире, и в долгосрочной перспективе выгода для города очевидна. Кроме того, светильники нашего производства имеют антивандальное исполнение, просты в обслуживании и не требуют специальных условий утилизации. Также они подключены к городской системе Smart city: каждым светильником можно управлять индивидуально и дистанционно, например, снижать мощность в ночное время суток, когда трафик на улицах становится менее интенсивным, что позволяет городу получать дополнительную экономию электроэнергии",- комментирует Александр Лопатин, основатель компании-производителя светильников.

Среди других реализованных компанией Интелтек Украина (ITW SYSTEMS) муниципальных и инфраструктурных проектов - освещение станции метро Левобережная, бульвара Леси Украинки, Набережного шоссе, Днепровской набережной, паркинга Бориспольского аэропорта, нового терминала Одесского аэропорта; освещение для школ и детских садов.

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