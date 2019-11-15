Представитель Кабмина в Раде написала заявление об увольнении с должности

Об этом она сообщила журналистам в Раде, передает корреспондент Цензор.НЕТ,

"Я написала заявление, слагаю полномочия лично. Считаю, что в стенах парламента буду более нужна", – сказала Верещук.

По словам депутата, она не нашла понимания в работе на этой должности с премьер-министром Алексеем Гончаруком.

"Моей функцией было, а я еще раз подчеркиваю, что я работала на волонтерских началах, осуществление коммуникации. Если коммуникация проваливается, то должен быть кто-то, кто является той стороной, которая несет ответственность. Я не могу заменить собой премьер-министра, только могу помочь коммуницировать. И когда премьер не слышит, не чувствует потребности слышать, или не понимает, что я предлагаю, то лучше я напишу заявление и освобожу место для человека, который сможет это обеспечить", – сказала Верещук.

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Депутат рассказала, что на ее должность вероятно предложат нардепа от "Слуги народа" Елену Шуляк.

"Я слышала, что это Елена Шуляк, но я не буду утверждать, потому что не слышала это официально", – сказала Верещук.

Напомним, накануне Верещук сообщила, что от третьих лиц узнала о том, что премьер-министр Алексей Гончарук планирует заменить ее на этой должности. Она добавила, что Гончарук планирует уволить ее с должности представителя из-за критики деятельности правительства. В частности, проекта госбюджета, а также свою позицию относительно законопроектов.

Кабмин назначил Верещук своим представителем в Раде 4 сентября.