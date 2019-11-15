Аграрии использовали половину суммы господдержки на этот год

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным информационно-аналитического портала АПК Украины, по программе поддержки развития животноводства, хранения и переработки сельхозпродукции перечислено 1,6 млрд грн (из выделенных 3,5 млрд грн).

По программе финансовой поддержки сельхозпроизводителей перечислено 640,25 млн грн (из 881,79 млн грн), финподдержки развития фермерства - 230,44 млн грн (из 800 млн грн), поддержки хмелеводства, закладку молодых садов, виноградников – 119,77 млн грн (из 400 млн грн). В то же время по программе предоставления кредитов фермерским хозяйствам перечислено 140 млн грн (200 млн грн), финподдержки мероприятий в АПК путем удешевления кредитов – 103,94 млн грн (127,16 млн грн).

Как сообщалось, в бюджете Украины на 2020 год заложено 4 млрд грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей и 240 млн грн на формирование уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

В министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозируют, что Фонд частичного гарантирования кредитов для малых фермеров на покупку земли запустится в Украине до открытия рынка земли 1 октября 2020 года.