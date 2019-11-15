Экс-зам Гонтаревой продолжит исполнять обязанности главы "Райффайзен Банка Аваль"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Самое главное - я продолжаю исполнять свои обязанности главы Райффайзен Банка Аваль. Мне лично было приятно убедиться, что в Украине все-таки есть суд, который слышит аргументы", – сказал он журналистам, комментируя решение суда.

ВАКС избрал меру пресечения в виде залога 5 млн грн без содержания под стражей и отвел 5 дней на внесение этой суммы, обязав не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, тогда как прокурор просил более строгой меры: взятие под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога 30 млн грн.

"Наверняка мы можем сказать, что тот факт, что решением суда судья практически отказала стороне обвинения в их требованиях - оно значительно отличается, как вы видите, от того, что просила сторона обвинения. Наверное, это красноречиво," – сказал Писарук журналистам.

Он сообщил, что залог может быть внесен уже сегодня.

Глава правления Райффайзен Банка Аваль добавил, что уже в пятницу у него назначена клиентская встреча как у главы правления банка и сразу по завершению суда он туда направляется.

Писарук пришел в Нацбанк на должность первого замглавы НБУ по приглашению возглавлявшей тогда центробанк Валерии Гонтаревой, которая сейчас работает в Лондоне, отказывается приезжать на допросы прокуратуры по "делу Курченко" в Украине, считая обвинения против нее сфабрикованными, и предлагает дать показания в столице Великобритании.

Писарук имеет более чем 25 лет опыта работы в банковской сфере. Занимал должность первого заместителя главы НБУ до конца 2015 года. До прихода в НБУ был главой совета директоров ЗАО "Инг Банк (Евразия)" (Россия, ING Group), а с января 2001 года по июнь 2007 года занимал должность главы правления "ИНГ Банк Украина". С июня 2016 года Писарук стал старшим экспертом Международного валютного фонда (МВФ) по финансовому сектору, а с октября этого года – главой правления "Райффайзен банк Аваль" - крупнейшего на украинском рынке банка с иностранным капиталом.

Как сообщалось, в ночь на 12 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 8 человек, которых подозревают в завладении 1,2 млрд грн кредита, выданного Нацбанком в 2014 году ПАО "ВиЭйБи Банк". В том числе был задержан глава правления "Райффайзен Банк Аваль" Александр Писарук, который в 2014-2015 годах занимал должность первого замглавы НБУ.

Задержанным сообщили о подозрении в завладении денежными средствами стабилизационного кредита Нацбанка в сумме 1,2 млрд грн. По версии следствия, руководство НБУ приняло решение о выдаче кредита, несмотря на то, что стоимость переданной в залог недвижимости была завышена в 25 раз.

В связи с этими событиями действующий председатель Национального банка Яков Смолий прервал служебную загранкомандировку, а его заместитель Екатерина Рожкова высказала готовность взять на поруки задержанных по делу бывших сотрудников НБУ.

В поддержку Писарука также выступил глава набсовета "Райффайзен Банка Аваль".

В ночь на 13 ноября Высший антикоррупционный избрал меру пресечения экс-директору гендепартамента банковского надзора Алле Шульге по делу о стабкредите VAB Банку в виде содержания под стражей на срок 60 дней.

13 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения члену совета Национального банка Украины Николаю Каленскому по делу о стабкредите VAB Банку в виде круглосуточного домашнего ареста на срок 60 дней.

По состоянию на 2015 год собственником "ВиЭйБи Банк" был Олег Бахматюк с 86,778% в статутном капитале. С 2012 года по 2014 год главой правления банка был Денис Мальцев.

В VAB Банк в 2014 году была введена временная администрация.

НАБУ заочно сообщило о подозрении фактическому владельцу и экс-главе правления ПАО "ВиЭйБи Банк" (VAB Банка) о подозрении в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита Национального банка Украины.