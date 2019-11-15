Кабмин планирует сменить руководство "Укрзализныци", – премьер

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Коррупция в "Укрзализныци", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая: крадут почти на всем, и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, поскольку продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что компания является очень неэффективной и убыточной.

"Почти каждый день горят локомотивы, в ручном управлении вагоны, отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили", - отметил он.

Кроме того, отметил премьер, уже в пятницу правительство назначит руководителя "Укравтодора".