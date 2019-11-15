Потребление газа в Житомирской области уменьшилось на 16%

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Житомиргаз" сообщает БизнесЦензор.

"Уменьшение объемов протранспортированного природного газа зафиксировано для всех категорий потребителей", - сообщает компания.

За 10 месяцев 2019 года потребители региона использовали 368,5 млн куб. м газу. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, использование газа сократили все категории потребителей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промышленные предприятия и теплоснабжающие организации области сократили объемы потребления природного газа на на 12,3 млн куб. м и 9,3 млн. куб. мили на 14% и 12% соответственно.

Уменьшение объемов потребления зафиксировано и для религиозных организаций, для которых уменьшение в текущем году составляет 99 тыс. м, куб (25%) и бюджетных учреждений и организаций - на 1,2 млн. куб. м. (25%).

Уменьшение объемов распределения природного газа привело к недополучению "Житомиргаз" в текущем году около 36 млн грн тарифных поступлений. Они являются основным источником финансирования работ по модернизации, обслуживания газотранспортной системы области.

""Житомиргаз" получает за доставку газа только девять копеек с каждого рубля, уплаченной потребителем. Сейчас тарифной выручки АО "Житомиргаз" хватает на выполнение только основных мероприятий, которые по крайней мере обеспечат стабильное газоснабжение потребителям всех категорий", - сообщает компания.