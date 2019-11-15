БизнесЦензор

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15.11.19 10:03

"Укрзализныця" обнаружила на Львовской железной дороге нелегальную криптоферму

Департамент безопасности АО "Укрзализныця" вместе с правоохранителями обнаружили майнингову ферму криптовалюты (биткойн), работавшей на электроэнергии компании.

укрзализныця,майнинг

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Ее организовали должностные лица подразделения Львовской железной дороги, сообщил директор департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" Олег Назарук.

"Во время осмотра помещения, где находилась так называемая ферма, выявлено более 100 единиц компьютерного оборудования, которые генерировали биткойн. Указанная техника была подключена к электросети "Укрзализныци". Ориентировочная сумма убытков с начала года - 1 млн грн", - отметил он.

Согласно закону "О Национальном банке Украины", выпуск и обращение криптовалюты на территории Украины запрещен.

Укрзализныця обнаружила на Львовской железной дороге нелегальную криптоферму 01
Укрзализныця обнаружила на Львовской железной дороге нелегальную криптоферму 02

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