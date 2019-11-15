Цены на нефть перешли к росту на фоне переговоров США и Китая

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,31 (0,5%), до $62,59 за баррель. За четверг Brent подешевела на $0,09 (0,14%), до $62,28 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI дорожали к этому времени в Нью-Йорке на $0,32 (0,56%), до $57,09 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $0,35 (0,61%), до $56,77 за баррель.

Кадлоу заявил в Совете по международным отношениям в Вашингтоне, что США и Китай близки к соглашению, но американский президент Дональд Трамп пока не готов его подписать. "Мы приближаемся. Настроение достаточно хорошее, в этом вопросе не всегда было так хорошо", - заявил Кадлоу. По его словам, Трампу нравится то, что происходит, но он пока не готов взять не себя обязательства.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране выросли за предыдущую неделю на 2,22 млн баррелей, показатель рос три недели подряд. Запасы бензина выросли впервые за семь недель - на 1,86 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 2,48 млн баррелей.

Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозировали увеличение резервов нефти на 1 млн баррелей, а также снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе повысилась на 200 000 баррелей в сутки (б/с) - до рекордных 12,8 млн б/с.