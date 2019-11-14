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14.11.19 19:25

В Киеве начали разработку схемы теплоснабжения города до 2030 года

В Киеве создали рабочую группу для разработки энергетической стратегии до 2030 года с ориентиром на повышение энергоэффективности и экологических показателей.

украина,киев

Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает БизнесЦензор.

По словам Пантелеева, учитывая специфику столичного теплоэнергетического комплекса, возможности киевских ТЭЦ производить значительные объемы электроэнергии, речь идет о создании энергетической стратегии. По результатам конкурса определен разработчик схемы теплоснабжения, а также к совместной работе приглашены компании и специалисты из США и Германии. 

Пантелеев напомнил, что в прошлом году городская власть вернула в управление теплоэнергетический комплекс и начала процесс его модернизации.

"В прошлом году мы вернули имущество, что почти 17 лет находилось в пользовании коммерческой компании "Киевэнерго". Это две мощные теплоэлектроцентрали – ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Мусоросжигательный завод "Энергия", 2,7 тыс. км теплосетей, 4 станции теплоснабжения, 183 котельные, 2946 тепловых пунктов, 19 насосных станций и тому подобное. Мы провели полноценный отопительный сезон, детально изучили техническое и финансовое состояние комплекса. Это дало нам фактические данные для работы над новой энергетической стратегией и схемой теплоснабжения, что станут дорожной картой для модернизации систем генерации и транспортировки тепла, их оптимизации с учетом современных стандартов. Ключевыми принципами стратегии станут энергоэффективность, экологическая безопасность, повышение качества услуг для киевлян", – сообщил Пантелеев.

Он сообщил, что заказчиком разработки является Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры.

"В процесс разработки вовлечены научные учреждения – ГП "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт городского хозяйства", Институт промышленной экологии, ООО "АТОН инжиниринг". Также мы тесно сотрудничаем с международными организациями. В процессе разработки Проект USAID по энергетической безопасности в Украине будет оказывать техническую поддержку, приглашены представители проекта GIZ "Реформа в сфере энергоэффективности Украины", – сообщил Пантелеев.

Он напомнил, что в конце 2018 года Киев подписал Меморандум с Европейским банком реконструкции и развития, Международной финансовой корпорацией, Агентством США по международному развитию (USAID) по международному сотрудничеству в сфере модернизации и развития теплоэнергетического комплекса столицы.

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