Расходы на здравоохранение в 2020 году вырастут на 13%, – Минздрав

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в апреле 2020 года в Украине впервые заработает Программа медицинских гарантий. Она включает в себя 6 видов медицинской помощи: первичную, специализированную амбулаторную, госпитальную, экстренную, паллиативную и реабилитацию, а также реимбурсацию лекарственных средств. Это означает, что в апреле 2020 года принцип "деньги идут за пациентом" заработает на всех уровнях медицинской помощи. Программу медицинских гарантий реализует Национальная служба здоровья Украины.

В законе Украины "О государственном бюджете" на Программу медицинских гарантий выделено 72 млрд грн, что составляет 64% от бюджета на всю медицинскую отрасль.

Из них:

на первичную медицинскую помощь - 19,1 млрд грн;

на специализированную амбулаторную и госпитальную помощь по новой модели финансирования с 1 апреля 2020 года заложено 44,4 млрд грн;

на экстренную медицинскую помощь, которая будет предоставляться в рамках программы медицинских гарантий, - 4,6 млрд грн (на 22% больше);

на медицинскую реабилитацию - 0,5 млрд грн;

на паллиативную медицинскую помощь - 0,3 млрд грн.

Отдельно заложены средства на развитие экстренной медицинской помощи - 1,9 млрд грн.

В следующем году на финансирование правительственной программы "Доступные лекарства" предполагается 2,1 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше по сравнению с этим годом. Сейчас по программе украинцы получают лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа и бронхиальной астмы безвозмездно или с незначительной доплатой по электронным рецептам своего врача (терапевта, семейного врача или педиатра).

На лечение сахарного и несахарного диабета на следующий год выделено около 1,2 млрд грн. С апреля 2020 года произойдут существенные изменения в реимбурсации препаратов инсулина - финансирование будет осуществлять Национальная служба здоровья Украины. В первом квартале соответствующее финансирование будет осуществляться за субвенцией.

Согласно бюджетному запросу, сформированному ведомством, было предусмотрено направить 227,1 млн грн на закупку приоритетных услуг в сфере общественного здоровья, в том числе 189,5 млни грн - на услуги по эпидемиологическому надзору за инфекционными заболеваниями, иммунопрофилактике, продвижению здоровья и коммуникационных кампаний и социально-гигиеническому мониторингу, еще 37,619 млн грн - на профилактику неинфекционных заболеваний.

Услуги будут выполняться региональными центрами общественного здоровья, сеть которых - в процессе создания, другими провайдерами (государственными, коммунальными, частными заведениями) согласно закону "О публичных закупках" (через систему ProZorro), что значительно улучшит эффективность использования государственных средств.

Кроме того, госбюджетом на 2020 год предусмотрено 207,9 млн грн на финансирование услуг по сопровождению и профилактике ВИЧ. В Минздраве рассчитывают, что это позволит расширить охват этими услугами до 356 тыс. человек.

Госбюджет на следующий год предусматривает 912 млн грн на безоплатное лечение мозгового инсульта, инфаркта - 217,2 млн грн, 1,7 млрд грн - на роды, 1,3 млрд грн - на бесплатную неонатальную помощь.

На госзакупки лексредств и медизделий предусмотрено 9,77 млрд грн. Эти закупки будут осуществляться по 40 направлениям международными организациями Программа развития ООН (ПРООН), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Crown Agents, а также созданным в 2018 году ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ).