Дефицит внешней торговли товарами превысил $7 миллиардов, – Госстат

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно данным Госстата, экспорт товаров из Украины за отчетный период возрос на 7,4% - до $37,093 млрд, тогда как импорт - на 7,5%, до $44,191 млрд.

Сезонно скорректированное негативное сальдо внешней торговли в сентябре по отношению к августу 2019 года сократилось на 8,9% и составило $0,799 млрд (в августе 2019 года - негативное сальдо $0,878 млрд).

Госстат уточнил, что в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта уменьшился на 0,4% - до $4,225 млрд, импорта - на 1,8%, до $5,024 млрд.

По данным статведомства, внешнеторговые операции проводились с партнерами из 221 страны мира.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,84 (в январе-сентябре 2018 года - 0,84).