Рост ВВП в третьем квартале замедлился до 4,2%, – Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины (Госстат), передает БизнесЦензор.

По сравнению со вторым кварталом 2019 года (с учетом сезонного фактора) в третьем квартале ВВП увеличился на 0,7%.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост ВВП Украины во втором квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом 2018 года составил 4,6%. Рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%.

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По данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 3,3%.

При этом реальный ВВП Украины в четвертом квартале 2018 года увеличился на 3,4% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в третьем квартале рост составил 2,8%, во втором – 3,8% и в первом – 3,1%.

Согласно уточненным данным Госстата, реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, увеличился на 2,5%.