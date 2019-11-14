Рада приняла закон об использовании земель обороны

За это решение проголосовало 334 народных депутата, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно законопроекту, земли обороны, предназначенные для размещения и постоянной деятельности воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений, предприятий и организаций Вооруженных сил Украины, могут использоваться для размещения средств связи, навигации и наблюдения (радиотехнического обеспечения), принадлежащих подразделениям объединенной гражданско-военной системы организации воздушного движения Украины, с согласованием условий размещения и эксплуатации указанных объектов с Министерством обороны Украины.

"Единственное изменение: исключается согласование с органами местного самоуправления или местными органами исполнительной власти", - пояснил глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельным отношениям Николай Сольский (фракция "Слуга народа").