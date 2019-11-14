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14.11.19 16:46

Рада создала агентство по управлению госдолгом. ИНФОГРАФИКА

Верховная Рада во втором чтении и в целом одобрила проект закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины" (регистрационный №2144), которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства Украины. За соответствующее решение проголосовали 282 народных депутатов.

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Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины в Facebook, передает БизнесЦензор.

На данный момент полномочия по формированию и реализации управления государственным долгом и гарантированным государством долгом полностью относятся к компетенции Министерства финансов, которое выполняет свои функции в рамках действующего законодательства и утвержденной правительством Стратегии управления государственным долгом.

Такая модель является действенной, однако ее эффективность сдерживается необходимостью длительного согласования управленческих решений, от оперативности принятия которых зависит эффективная реализация долговой политики.

Переход к принципиально новому для Украины формату управления государственным долгом позволит достичь сразу трех целей:

С принятием закона в целом Министерство финансов в рамках осуществления управления государственным долгом будет определять только стратегические цели для Долгового агентства за разработку и утверждение соответствующей стратегии.

"Парламент принял одно из ключевых решений в сфере управления государственным долгом. Создание Долгового агентства – ответ на требования времени и следствие взвешенного анализа текущей ситуации, что соответствует лучшим международным практикам. Внедрение агентской модели управления как наиболее эффективной будет способствовать улучшению качества и расширению возможных инструментов долговой политики", – отметил заместитель министра финансов Василий Шкураков.

Рада создала агентство по управлению госдолгом 01

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