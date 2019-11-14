Совет Нацбанка переизбрал главой Данилишина

Об этом сообщается на сайте Национального банка, передает БизнесЦензор.

Заместителем главы Совета назначен доктор экономических наук, профессора Василий Фурман.

На своем заседании Совет также утвердил смету административных расходов Национального банка Украины на 2020 год, одобренную решением правления НБУ разработанный аудиторским комитетом Рады.

Как сообщалось, 12 ноября Верховная Рада назначила главного эксперта секретариата Совета НБУ Виталия Шапрана членом Совета Национального банка вместо Тимофея Милованова, который покинул должность в связи с назначением министром экономического развития, торговли и сельского хозяйства.

Ранее на внеочередном заседании Совета Национального банка 7 ноября главу избрать не удалось, так как голоса разделились "4 на 4".

Напомним, Богдан Данилишин возглавляет Совет НБУ с октября 2016 года.