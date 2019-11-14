Киевсовет расторг договор аренды с застройщиком 35-этажки на Печерске

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, комментируя решение Киевсовета о расторжении договора аренды земли с застройщиком, передает БизнесЦензор.

"Много лет назад землю столицы раздавали бездумно и за большие деньги. Правами общины пренебрегали. А теперь нам приходится разбираться с этим "наследством". Я еще раз подчеркиваю: в таких вопросах город будет выступать на стороне общины. И таких скандальных строек в столице не будет!" – подчеркнул Кличко.

Депутаты Киевсовета 67 голосами расторгли договор аренды с обществом с ограниченной ответственностью "Будинформ" участка площадью 0,22 га на ул. Мечникова, 7-Б, в Печерском районе Киева, где застройщик планировал возвести многоэтажку на 35 этажей.

По словам авторов решения, договор аренды уже не действует с 3 августа этого года. Застройка является незаконной. Есть решение ГАСИ о прекращении работ, и есть все законные основания остановить эту застройку.