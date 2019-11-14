Вложения иностранцев в облигации внутреннего займа превысили 103 миллиарда

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В то же время портфель ОВГЗ в собственности украинских банков вырос на 1,12 млрд грн (на 0,3%) – до 332,97 млрд грн.

Объем ОВГЗ в собственности Нацбанка остался без изменений, физлиц – вырос на 0,08 млрд грн (на 0,9%), до 9,8 млрд грн, юрлиц – сократился на 0,04 млрд грн (на 0,2%), до 26,38 млрд грн.

В целом портфель ОВГЗ увеличился на 2,63 млрд грн (на 0,3%) – до 809,72 млрд грн.

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Как сообщалось, Министерство финансов на первичных аукционах 12 ноября привлекло в государственный бюджет от размещения облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) 10,9 млрд грн, в том числе благодаря размещению номинированных в долларах США двухлетних облигаций на $304,8 млн.

Номинированные в долларах США облигации размещались впервые за 2 месяца. При этом средневзвешенную ставку по 2-летним валютным ОВГЗ удалось снизить до 4,02%, а за трехлетним гривневым – до 13,07%.