Собственник "Альфа-Банка" разместил облигации на $50 миллионов

Как сообщает пресс-служба банка, облигации были выпущены по правилам, обозначенным в Положении "S" Комиссии по ценным бумагам и биржам США с листингом на Франкфуртской фондовой бирже, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, данный выпуск еврооблигаций стал семнадцатым для компании ABH Ukraine Limited с начала 2015 года.

Сейчас в обращении находится 11 выпусков еврооблигаций ABH Ukraine Limited, среди которых два выпуска в евро и девять в долларах, шесть выпусков погашено.

Как сообщалось, Национальный банк Украины (НБУ) 24 октября отозвал банковскую лицензию и исключил АО "Укрсоцбанк" из государственного реестра банков.

15 октября "Альфа-Банк" завершил реорганизацию "Укрсоцбанка" путем присоединения по упрощенной процедуре.

Главой объединенного банка стал Рафал Ющак, который с 15 октября приступил к исполнению обязанностей Генерального менеджера "Альфа-Банка" Украины, заменив на этой позиции чеха Ивана Свитека.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.